Iv: Renzi presenta piano Sanità2030, oggi alle 18,45 in diretta Fb

16 aprile 2021 a

a

a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Oggi dalle 18,45 alle 20 , in diretta sulla sua pagina Facebook, Matteo Renzi lancia la campagna di ascolto di Italia Viva per costruire il piano Sanità2030, nell'ambito della 'Primavera delle idee' dove il tema sanitario ha già coinvolto in poche settimane 300 persone tra professionisti del settore , associazioni e cittadini.

Per costruire il piano sanitario da consegnare al Parlamento si parte dal dibattito sulle nuove frontiere della ricerca scientifica. "La ricerca è il nostro futuro, senza la quale non esiste una sanità che possa sostenere la cittadinanza: bisogna incentivarla e finanziarla. Anche il Def in discussione la settimana prossima pone l'accento sulla ricerca come asse portante, insieme alla campagna vaccinale e al rafforzamento del sistema , per uscire dalla crisi sanitaria ed economica che ci affligge", affermano le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja che si confronteranno questa sera, insieme al leader di IV, con due luminari del settore : il professor Rino Rappuoli, microbiologo conosciuto a livello internazionale, esperto di vaccini e anticorpi monoclonali e responsabile ricerca della Glaxo a Siena , e la professoressa Marika Pane , neuropsichiatra infantile esperta di terapie geniche e direttore clinico del Centro Nemo presso l'ospedale Gemelli di Roma.