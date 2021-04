YAS lancia la prima microassicurazione "NFTY" al mondo a coprire i NFT

16 aprile 2021 a

a

a

In collaborazione con Generali, punta al mercato globale inesplorato dei creativi NFT

HONG KONG, 16 aprile 2021 /PRNewswire/ -- YAS ha annunciato il lancio di "NFTY", la prima microassicurazione NFT (Non Fungible Token) al mondo, sfruttando la crescente popolarità della tecnologia avanzata blockchain che certifica asset digitali come media, brani musicali, opere d'arte e oggetti da collezione come unici e quindi non intercambiabili.

"NFTY" è considerato un prodotto di microassicurazione pionieristico, che apre una nuova pagina del settore assicurativo e definisce le tendenze per il suo futuro sviluppo. "NFTY" rappresenta una svolta storica e sarà il primo prodotto di microassicurazione al mondo a coprire i NFT. Sarà utilizzato per la prima volta per coprire l'NFT di "None Gets Me", una canzone inedita di Hanjin Tan, famoso cantautore e compositore cinese di Singapore. La polizza copre il furto e la perdita dell'NFT a tutela del sottoscrittore.

YAS ha nuovamente collaborato con la filiale di Hong Kong di Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) allo sviluppo congiunto di "NFTY", una combinazione armonica tra l'innovazione e la tecnologia agile di YAS e i 190 anni di esperienza nel settore di Generali, puntando alle aree inesplorate della copertura assicurativa dei NFT. Ad esempio, i NFT potrebbero compensare il forte calo del reddito dei creatori di musica e potenziare il valore delle loro opere in seguito al boom delle piattaforme musicali gratuite. Potranno anche essere un nuova fonte di reddito per i musicisti e gli artisti della nuova generazione. Si prevede che la domanda di copertura assicurativa per gli asset NFT crescerà sempre più, con un enorme potenziale di mercato.

"NFTY" garantirà una maggiore protezione e tranquillità per i sottoscrittori e aiuterà artisti, compositori, gallerie e operatori del settore a raggiungere un pubblico di riferimento molto più ampio. "NFTY" di YAS e la sua Application Programming Interface (API) offrono ai diversi tipi di mercati NFT online una protezione indispensabile, favorendo lo sviluppo del settore NFT.

"YAS punta a creare una customer experience accattivante e piacevole curando un ecosistema e offrendo una tecnologia innovativa leader del settore. Comprendiamo l'importanza di spingere la leadership di pensiero per la risoluzione dei problemi e per dare un contributo alla trasformazione del settore assicurativo. I prodotti e l'esperienza di YAS diventeranno la nuova norma e garantiranno un'integrazione trasparente delle assicurazioni nelle nuove generazioni e nelle economie emergenti; la microassicurazione diventerà parte integrante della nostra vita quotidiana", ha dichiarato William Lee, Co-fondatore di YAS.

Un altro Co-fondatore di YAS, Andy Ann, ha aggiunto: "Il lancio di 'NFTY' dimostra la creatività e il potenziale infinito dei marketplace delle microassicurazioni e delle società insurtech come YAS, che va ben oltre i canali di distribuzione digitale per le assicurazioni tradizionali degli assicuratori storici. YAS sta progettando il lancio di una serie di prodotti di microassicurazione che coprano vari asset NFT, come dipinti famosi, animazioni, brani musicali, testi, opere audiovisive, orologi, sigari, vini rossi e opere di fotografi, ecc., offrendo la protezione necessaria per le nuove economie del mondo".

"Siamo lieti di compiere un ulteriore passo avanti nella nostra partnership strategica con YAS Insurtech per introdurre nel mercato un'altra soluzione assicurativa innovativa. Insieme a YAS, abbiamo creato NFTY come progetto pilota", ha sottolineato Windian Lai, Direttore B2B2C presso Generali HK, che soggiunge: "Questo è solo l'inizio, dato che sottoporremo continuamente ai clienti nuove idee di prodotto tramite la funzione "voto in diretta" di YAS al fine di raccogliere informazioni sui loro bisogni nell'ambito del nostro processo di progettazione e apportare le modifiche necessarie in base alla risposta del mercato. Attraverso l'iterazione di questo processo, possiamo progettare prodotti più adatti ai bisogni della nuova generazione".

Cillin O'Flynn, CEO di Generali HK, ha dichiarato: "Nei 190 anni di storia del gruppo Generali, i nostri valori fondamentali sono sempre stati l'innovazione e l'integrazione con la comunità. Ci sforziamo di essere pionieri e cittadini d'impresa attivi collaborando con aziende innovative per promuovere cambiamenti, aiutare gli imprenditori a crescere e, allo stesso tempo, migliorare la vita delle persone e diventare partner di vita per i nostri clienti. Riteniamo che l'insurtech sia la strada da percorrere in questo settore e, insieme a YAS, stiamo partecipando alla definizione del futuro delle assicurazioni".

In futuro, YAS svilupperà ulteriori prodotti di microassicurazione innovativi per soddisfare le esigenze del mercato, rendendo l'assicurazione un prodotto lifestyle, più personalizzato e amato che mai!

Per ulteriori informazioni su NFTY, visitare il sito: www.YAS.com.hk

Per richieste da parte dei media, contattare:

Informazioni su YAS

Fondata nel giugno 2019, YAS Digital Limited (licenza autorità di vigilanza assicurativa num. FA2648) è un'impresa regionale di insurtech con sede a Hong Kong, che punta a diventare leader dell'insurtech in Asia, creandosi un nuovo mercato iper-personalizzato per i clienti B2B e B2C. L'obiettivo è introdurre un nuovo modello di business rivoluzionario, creare un nuovo ecosistema e aprire nuove possibilità di business, senza porre limiti al settore assicurativo globale. La società è registrata in conformità dell'ordinanza sul controllo delle compagnie di assicurazione (Cap. 41 delle leggi di Hong Kong) come agente assicurativo per la distribuzione locale di prodotti assicurativi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488552/Insured_NFT_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1488553/Insured_NFT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1218736/YAS_logo_300dpi_Logo.jpg