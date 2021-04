Milano: disordini in strada a San Siro, questore emette sei misure di prevenzione

16 aprile 2021 a

a

a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso cinque avvisi orali e un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di un ventenne residente a Sondrio, che non potrà rientrare nel comune di Milano per tre anni. Sono alcune delle misure prese dopo i disordini di sabato scorso in zona San Siro a Milano. I destinatari degli avvisi orali sono tutti residenti a Milano, nella zona di piazzale Selinunte e del quartiere Baggio. Gli stessi sono stati formalmente invitati a tenere, d'ora in poi, una condotta conforme alla legge, a pena di incorrere in più incisive e gravose misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Quest'ultima misura è al vaglio della divisione Anticrimine per altri quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con precedenti di polizia per rapina, lesioni personali, possesso di oggetti atti ad offendere.

Sabato scorso circa 300 giovanissimi, tra i 16 ed i 20 anni, avevano partecipato alla registrazione di un video di un rapper. L'intervento della polizia aveva provocato una violenta reazione dei ragazzi che, per una ventina di minuti, avevano fronteggiato le forze dell'ordine con lanci di sassi, bottiglie e bastoni.

Le misure sono state prese dopo che questa mattina sono stati eseguiti 13 decreti di perquisizione domiciliari nei confronti di 10 maggiorenni e 3 minorenni, tutti indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, individuati quali partecipi agli episodi di violenza commessi contro le forze dell'ordine nei pressi di piazza Selinunte. Un cittadino marocchino di 27 anni, con numerosi precedenti di polizia e che brandiva un machete, è stato indagato anche per porto d'armi.