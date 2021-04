Recovery: Casellati, 'con Pnrr nuovo Rinascimento'

16 aprile 2021 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Ogni euro destinato all'università e alla ricerca scientifica è un euro investito nella crescita e nello sviluppo di tutto il sistema Paese. Le risorse ci devono essere! Si chiamano 'Recovery Fund'. Si chiamano 'Next generation Eu'. Risorse che dobbiamo usare non solo per rimediare ai danni della pandemia, ma per essere artefici di un nuovo Rinascimento: nella società, nell'economia, nella cultura, nelle arti e nelle scienze. Una sfida di fronte alla quale, oggi come allora, il ruolo delle Università è centrale". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell'inaugurazione del 799/mo Anno accademico dell'Università di Padova.