16 aprile 2021 a

a

a

Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale il torneo di Fabio Fognini nell'Atp di Montecarlo dove era campione in carica. L'azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 36 minuti. Ruud in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Nadal e Rublev.