Roma: Calenda, 'primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada'

16 aprile 2021 a

a

a

Roma, 16 apr (Adnkronos) - Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? "È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire un rinnovamento vero di classe dirigente necessario per governare Roma". Lo dice Carlo Calenda, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos.

A questo punto, vedrà ancora Enrico Letta? "Ho già visto Letta due volte. La questione è oramai chiara. Massimo rispetto ma ognuno per la sua strada", replica il leader di Azione.