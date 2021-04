Covid: Mazzeo, 'In Toscana somministrato 958mila dosi di vaccino'

16 aprile 2021 a

Firenze, 16 apr. - (Adnkronos) - "Continua la campagna vaccinale in Toscana anche se, purtroppo, gli approvvigionamenti delle case farmaceutiche sono molto inferiori rispetto al previsto. Oggi sono state già effettuate oltre 14mila somministrazioni e al momento la Toscana ha somministrato 958mila dosi. Il dato più importante è che la nostra regione ha recuperato il ritardo sugli over 80 e ora è una delle regioni virtuose anche in questa fascia di popolazione con l'81% che ha già ricevuto la prima dose. Prosegue anche la vaccinazione dei fragili, effettuate più di 50mila somministrazioni di prime dosi su poco più di 100mila registrazioni". I dati sono forniti dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook.

"Grazie anche a questo, come ha annunciato il premier Draghi, saranno consentite le riaperture dal 26 aprile, tornerà la zona gialla (laddove il livello dei contagi sarà più basso) e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione - aggiunge Mazzeo - Insieme a queste, riprenderanno tutte le attività all'aperto, compresi ristoranti, teatri e cinema che hanno spazi esterni, proprio come avevo auspicato qualche giorno fa. Spero davvero che gradualmente, e vaccino dopo vaccino, potremo tornare alla normalità".