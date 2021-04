Covid: Red Ronnie non ha diffamato Burioni, tribunale lo assolve (2)

16 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Red Ronnie, contattato telefonicamente, ha preferito non commentare, ma nel corso della giornata ha postato un commento sul suo profilo Facebook relativo alla vicenda. "Tutti i giornali si stanno occupando di questa sentenza che definiscono storica -scrive- La notizia è anche in parecchie homepage nazionali. Sono inondato da telefonate che mi chiedono un commento. Quello che ha scritto l'avvocato Giuido Magnisi è perfetto e non posso e voglio aggiungere altro".