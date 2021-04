Milano: Biglieri (Articolo Uno), 'dialogare con M5s per futuro città e area metropolitana' (2)

16 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Non è questo -avverte- il tempo di porre veti con uno sguardo al passato, è tempo di guardare alla costruzione di un futuro che sappia affrontare le sfide imposte dalla necessità di una ripresa dove si riescano a coniugare diritti sociali, lavoro e rigenerazione ambientale impegnandosi per allargare con spirito di apertura e disponibilità al confronto la coalizione che sostiene la candidatura di Beppe Sala, per la sua riconferma a Sindaco di Milano". Il Movimento 5 Stelle a Milano "sebbene non abbia la forza elettorale che riesce ad avere in altre realtà territoriali è una forza che raccoglie consensi nelle periferie con la quale, a differenza di quanto dichiarato da Ivan Scalfarotto per Italia Viva, siamo convinti si debba dialogare costruendo assieme un percorso virtuoso per il futuro della nostra città e di tutta l'area metropolitana".