Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Abbiamo detto ieri al presidente del Consiglio, abbiamo chiaramente indicato la necessità sul Mezzogiorno di fare la battaglia della vita. Se non ci riusciamo, se rimaniamo in una logica continuità non ce la faremo". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.