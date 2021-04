Tv: è morto Felix Silla, il cugino della 'Famiglia Adams'** (2)

17 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Felix Silla era noto anche per l'interpretazione del piccolo robot Twiki nella serie televisiva "Buck Rogers" (1979-1981). E' comparso anche nei telefilm "Vita da strega", "Bonanza", "Battaglie nella galassia", "Mork & Mindy", "Hazzard" e "Star Trek". Nel 1983 aveva interpretato il ruolo di Ewok Retah nel film "Il ritorno dello Jedi". E' stato stuntaman in "Indiana Jones e il tempio maledetto" (1984) e prese parte a "E.T." (1982), emtrambi diretti da Steven Spielber. Tra le sue ultime partecipazioni "Batman - Il ritorno" (1992) di Tim Burton.