Olimpiadi: Manfredi (Fipav), 'non fare Giochi Tokyo sarebbe disastro dal punto di vista tecnico'**

17 aprile 2021 a

a

a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Le Olimpiadi di Tokyo? In Giappone vogliono fare i Giochi, il vero problema è che non riescono ad andare avanti in maniera efficace con il programma delle vaccinazioni. Faranno di tutto per fare le Olimpiadi nella massima sicurezza". Ne è convinto il presidente della federvolley Giuseppe Manfredi. "Sicuramente al momento non sono in vendita biglietti, nessuno arriverà da fuori il Giappone, escluse le delegazioni che mi auguro per quella data possano essere vaccinate. Non fare le Olimpiadi sarebbe comunque un disastro dal punto di vista tecnico, soprattutto per gli atleti che vivono la loro carriera in funzione dei Giochi", ha concluso il presidente della federvolley all'Adnkronos.