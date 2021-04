Calcio: Pioli, 'dobbiamo tornare a vincere a San Siro'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo tornare a vincere a San Siro, non ci riusciamo da un po' di tempo". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Genoa. Pioli ha parlato anche del vice Ibra: "Leao deve dare profondità. Mandzukic sta bene, non ha i 90 minuti nelle gambe ma deve darci presenza in area e difficilmente sbaglia i movimenti". Sul croato il tecnico rossonero, ha speso parole di stima: "Rinunciare al suo stipendio conferma che è uomo di valore. Ha sofferto molto il fatto di non giocare negli ultimi mesi".