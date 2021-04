M5S: Casaleggio, 'nessuna pressione su Movimento a favore di Moby'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Durante questi 5 giorni di SUM#05 dedicati al pensiero di mio padre ho voluto evitare di alimentare l'operazione mediatica di fango partita contro di me, ma credo che debba almeno rispondere. Alcuni quotidiani hanno ripescato proprio in questi giorni una notizia vecchia di due anni fa alla quale avevo già risposto proprio nel 2019. Questa risposta, tra l'altro, era stata anche già riportata proprio sui quotidiani che oggi ripropongono la stessa notizia datata, ma senza però la mia risposta dell'epoca Non essendo cambiato nulla da allora, nonostante il primo contratto risalga al 2011, ribadisco nuovamente la risposta dell'epoca: '5- # Moby é stata favorita dal Movimento 5 stelle nella sua attività parlamentare e governativa grazie a Casaleggio Associati. # Falso. Nessun parlamentare o persona con incarichi governativi ha mai ricevuto pressioni di alcun tipo a favore di Moby (o per qualunque altro cliente di Casaleggio Associati) da parte mia o della mia azienda e qualunque parlamentare che si sia occupato di trasporti lo può confermare. Tanto che in realtà per ció che riguarda i suoi rapporti con lo Stato e con il governo era spesso sotto attacco e non mi risulta alcun vantaggio 'politico' ricevuto dall'azienda di traghetti". Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio.