Pd: Letta, 'ormai arrivati a sintesi tra noi, ora possibili decisioni nette'

17 aprile 2021

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io oggi ho avuto un'impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare verso decisioni nette" per un compromesso tra le posizioni diverse. "Mi ricordo i dibattiti sui diritti, sui temi sociali ed economici. Oggi invece ho avuto la sensazione che siamo arrivati a una sintesi e questo ci consente di fare quel passo avanti improtante che anche oggi ci hanno chiesto in tanti. Sul lavoro come ha fatto Marco Furfaro o sulla cittadinanza con Matteo Mauri". Lo dice Enrico Letta nella replica all'assemblea Pd. Su tutti questi temi verrà chiesto agli organismi e ai gruppi parlamentari "di andare a una discussione e arrivare a una decisione".