Pd: Letta, abbiamo rischiato di buttare via tutto, ora crisi superata'**

Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Cosa abbiamo rischiato rispetto alla crisi di un mese e mezzo fa? Di buttare via un partito arrivato oggi a una potenziale fase di maturità". Lo ha detto Enrico Letta replicando all'Assemblea del Pd.

"Ora siamo in grado di ingranare la marcia e andare avanti sapendo che le decisioni saranno rispettate da tutti. Ma cosa abbiamo rischiato di buttare via? Tutta questa ricchezza. Ma grazie alla nostra base siamo in grado di superare una crisi di vertici", ha aggiunto il segretario dem.