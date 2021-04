Covid: rettore Politecnico Milano, 'rientro in presenza necessario, noi pronti'**

17 aprile 2021 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Tornare alle lezioni e agli esami in presenza all'università "è una scelta assolutamente necessaria per far completare e riprendere il percorso di studi ai nostri studenti". A dirlo all'Adnkronos è il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, a proposito del previsto graduale rientro in presenza negli atenei per esami, lezioni e lauree, a partire dal prossimo mese.

"Siamo pronti per ospitare gli studenti - sottolinea Resta - il corpo docente ha già una buona copertura di vaccinazione e siamo organizzati per avere un distanziamento efficace nelle nostre aule". All'interno dell'università, assicura Resta, "gli spazi sono sani e salubri, quindi non è certo la lezione che aumenta l'impatto sui contagi. Mascherine, distanziamento e sanificazioni sono garantiti". Per il rettore del Politecnico, "il tema vero è che tutti noi cittadini dobbiamo avere comportamenti cauti in tutte le fasi della nostra vita - spiega - il problema non sono le ore di lezione o gli esami".