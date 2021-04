Covid: Meloni, 'dispiaciuta per attacchi da Lega, gioco a dividersi aiuta Pd, Renzi e M5S'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ieri ci sono rimasta un po' male perchè ho letto dei commenti molto aggressivi nei miei e nei nostri confronti non solo da parte della sinistra ma anche da parte della Lega. M'è dispiaciuto, ma nonostante mi dispiaccia voglio dire una cosa chiara una volte per tutte: penso che sia assolutamente controproducente questo gioco, non lo condivido e non parteciperò". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook.

"Non attaccherò mai i miei alleati -ha aggiunto- perchè per me la Lega e Forza Italia sono i miei alleati, con loro voglio andare al governo, i miei avversari rimangono il Pd, Renzi e il Movimento 5 stelle e credo che questo gioco a dividersi non possa che aiutare il Pd, Renzi e il Movimento 5 stelle".

"Sono contenta se Lega e Forza Italia sono soddisfatti dei risultati che hanno portato a casa, io posso avere un'altra visione, ma non penso che sia loro la colpa delle mancate riaperture, perchè sappiamo benissimo che la maggioranza in Parlamento ce l'ha sinistra e finchè non torniamo a votare vincerà sempre la sinistra. Quindi -ha concluso Meloni- io continuo a combattere la sinistra, perchè penso sia la cosa giusta da fare, ma non regalerò un altro governo al Pd e al Movimento 5 stelle spaccando il centrodestra. Se altri pensano che questo sia il gioco giusto da fare lo facciano loro, ma non mi sentirete mai parlare male di persone che stimo, a cui voglio bene e con le quali voglio andare al governo".