Iveco: Cnh-I, stop a trattative con Faw Jiefang

Londra, 17 apr. (Adnkronos) - Cnh Industrial conferma di aver interrotto le discussioni con Faw Jiefang per la cessione di Iveco aggiungendo tuttavia "che continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attivita' nella prima parte del 2022".

Cnh Industrial "ritiene che vi siano opportunità significative per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell'attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell'Unione Europea".