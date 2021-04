Milano: Bolognini (Lega), 'Sala attacca Salvini per coprire i suoi insuccessi'

17 aprile 2021 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni, il sindaco Sala ha attaccato più volte Matteo Salvini senza un motivo apparente, se non coprire gli insuccessi del suo mandato". Lo ha detto Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier.

"Invece di attaccare Salvini -rimarca Bolognini- Sala dovrebbe spiegare ai milanesi il perché di questi insuccessi: il nuovo Stadio di San Siro, la linea 4 della metropolitana, che andava inaugurata già nel 2015 per Expo, lo sviluppo degli scali ferroviari, giusto per fare alcuni esempi di opere al palo". Oppure "potrebbe raccontare che fine abbia fatto il suo rivoluzionario progetto della riapertura dei Navigli".

Queste, per l'esponente leghista, sono "tutte opere strategiche per il rilancio della nostra città che non solo tardano a essere completate, ma alcune addirittura iniziate. Avremmo voluto vedere dei risultati tangibili, ma -conclude- evidentemente è più facile insultare Salvini che aprire dei cantieri utili alla città".