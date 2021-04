Torino: Fornaro, 'serve unità centrosinistra e dialogo con M5S'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Per vincere le prossime elezioni comunali a Torino serve l'unità del centrosinistra e un candidato che sappia dialogare con il Movimento 5 Stelle ed essere quindi attrattivi nei confronti di quell'elettorato nell'eventuale secondo turno, quando non vi fossero le condizioni per un accordo in partenza". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Con le divisioni e le chiusure autoreferenziali -aggiunge- si rischia, infatti, una sonora sconfitta. È necessario, quindi, arrivare in tempi rapidi all'individuazione da parte della coalizione di un candidato sindaco che dovrà essere sostenuto lealmente già al primo turno da tutto il fronte progressista”.