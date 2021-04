Protesta ristoratori Umbria, Vissani: "Cucinerò per Draghi"

18 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì". Così all'Adnkronos lo chef Gianfranco Vissani, che sarà presente oggi al sit-in di protesta di alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell'Umbria fuori la villa di Mario Draghi, a Città della Pieve, in Umbria.

"Se penso che riusciremo a farci ricevere dal Premier? Non lo so - dice - ma la questura ha dato l'ok. Io vado...".