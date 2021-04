Ferrari: Di Maio, 'storia del Made in Italy per eccellenza'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Enzo Ferrari "rappresenta la storia dei motori nel mondo ma anche quella dell'industria italiana, del made in Italy per eccellenza. È il classico imprenditore di casa nostra, e mi fa piacere che qualche film l'abbia mostrato, capace di respingere le avances di chi vuole la sua azienda. Agli uomini Ford dice 'tornate da dove siete venuti', difende l'italianità. Si è fatto da solo, ha inseguito l'eccellenza, ha sempre rifiutato il concetto della produzione in serie, dell'idea che le cose potessero essere tutte uguali. 'La Ferrari migliore è la prossima', diceva". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.