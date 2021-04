Mafia: Meloni a forze politiche, 'difendiamo legittimità ergastolo ostativo'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia rivolge un appello a tutte le forze politiche: difendiamo insieme la legittimità dell'ergastolo ostativo, una norma sacrosanta e fondamentale per combattere la criminalità organizzata. Siamo già al lavoro per presentare una proposta di legge, senza escludere la possibilità di una modifica costituzionale, per mantenere intatto uno dei pilastri della normativa antimafia, da sempre combattuto e osteggiato dai boss. Il Parlamento deve parlare con una voce sola e condurre unito questa battaglia di legalità e civiltà". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Non possiamo cedere e consegnare alla mafia la vittoria su quella che da sempre considera la madre di tutte le battaglie che consentirebbe ai peggiori boss di usufruire di diversi benefici penitenziari o di uscire di prigione. Sarebbe la resa totale dello Stato”, conclude Meloni.