Covid: Malpezzi, 'responsabilità e non continui distinguo come fa Salvini'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “È sbagliato quando si sostiene un governo, con una grande maggioranza trasversale, fare dei continui distinguo. In Cdm si decide all'unanimità. Serve responsabilità. Salvini che insiste sullo spostamento dell'orario per il coprifuoco sbaglia e bene fa la ministra Gelmini a dire che non è un liberi tutti. Il governo si muove sulla base dei dati e dobbiamo dire la verità agli italiani. Anche questo deve essere alla base di un patto tra le forze politiche. Fare sempre più uno non ha senso ed è sbagliato”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, questa mattina a Sky Agenda.