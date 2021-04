Covid: Speranza, 'mail Guerra informava report pubblicato, scelte sono di Oms non nostre'

18 aprile 2021 a

a

a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Quella mail ci informava che era stato pubblicato quel report e ci riportava il dibattito dentro all'Oms. Quelle scelte sono tutte dell'Oms". Così il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Mezz'ora in più' interpellato su una mail inviata da Ranieri Guerra che sarà al centro della puntata di Report di domani. "Io ho piena fiducia nel lavoro della magistratura, che saprà ricostruire tutto: apparirà in maniera del tutto evidente la trasparenza e la piena lealtà delle istituzioni del nostro Paese, a partire dal ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità. Sono scelte dell'Oms - ha ribadito - quello che è emerso è che c'erano opinioni diverse all'interno dell'Oms ma non sono scelte che riguardano né il governo italiano né le istituzioni italiane, ed è bene chiarirlo".