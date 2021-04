Vitalizi: Di Nicola (M5S), 'in gioco credibilità istituzioni'

18 aprile 2021 a

a

a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Gli attacchi forsennati al presidente Pietro Grasso che in una intervista al Fatto Quotidiano ha espresso alcune criticità giuridiche sull'operato della commissione contenziosa, dimostrano a quale livello di politicizzazione si siano esposti gli organi interni del Senato". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Primo Di Nicola.

"La questione non è più quella della sentenza sul vitalizio del senatore Formigoni o delle avventurose motivazioni adottate per cancellare la delibera che sospende i vitalizi per i parlamentari che si siano macchiati di reati gravissimi. In discussione ormai c'è la credibilità dell'operato di organi interni che rischiano di gettare discredito su una delle istituzioni più alte della Repubblica".