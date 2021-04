Domenica In, le lacrime di Mara Venier: "Ciao Carmela"

18 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "La nostra Carmela è venuta a mancare". Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime aprendo la puntata di Domenica In e ricordando la sua collaboratrice, morta per covid.

"Non so da che parte cominciare, lo studio è infinitamente triste. La mia Carmela è venuta a mancare per il covid. Aveva poco più di 50 anni, abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare. Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento -dice commossa-. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa, mi voleva molto bene. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me", dice.

"Nella mia prima edizione di Domenica In aveva incontrato Fabrizio, un collega, era nato un grandissimo amore e me lo erano venuti a raccontare. Dal loro amore sono nati 2 figli, volevo ricordarla e dire a Fabrizio che gli saremo sempre vicini".