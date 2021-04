18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "La verità è che il Comune di Roma non ha fatto assolutamente nulla per affrontare le conseguenze del Covid. Nulla per i trasporti, gli asili, la crisi economica e nulla persino per la gestione del cimiteri. Il nulla. Come non ci fossero". Lo scrive Carlo Calenda su twitter.