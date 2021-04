Vitalizi: Crimi, 'dopo Formigoni rischio ignobile effetto cascata, M5S non starà a guardare' (2)

18 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Se dentro al Parlamento il centrodestra agisce in questo modo, all'esterno usa i suoi media per cercare di mistificare la realtà e rivoltare la frittata, arrivando ad attaccare la nostra Paola Taverna che ha il solo demerito (per loro) di aver contrastato e cercato di fermare questa ignobile operazione", aggiunge Crimi.

"A lei e ai colleghi che si stanno battendo va il mio ringraziamento e la mia solidarietà. Siamo di fronte a persone senza etica e scrupoli, ma questa non la devono passare liscia. Per prima cosa mi auguro vivamente che il Senato faccia ricorso rispetto alla decisione presa dalla Commissione contenziosa".

"Invito poi le forze politiche a farsi sentire, a prendere le distanze da questo blitz e a battersi per impedire il ritorno a un passato incivile e indegno che questo Paese non deve più vivere".