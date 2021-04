18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè serve un nuovo unico documento? Non basta stabilire che chi ha documenti attestanti una delle 3 citate condizioni può fare certe cose? Basta burocrazia!". Lo scrive su twitter Carlo Cottarelli.