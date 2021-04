Mafia: Balboni (Fdi), 'appello Meloni su ergastolo ostativo va rilanciato'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “L'appello di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia affinchè tutte le forze politiche si impegnino per impedire che la decisione della Consulta travolga l'ergastolo ostativo va raccolto e soprattutto rilanciato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia.

"Le grandi stagioni della lotta alla mafia, l'impegno e il sacrificio di tantissimi uomini dello Stato non può essere vanificato, ma piuttosto va difeso e semmai reso ancora più decisivo. Chi pensa che la lotta contro la mafia sia stata vinta si sbaglia, anzi la sua minaccia è più che mai viva e presente e per questo non vanno dati segnali di indebolimento. Piuttosto, nel merito del confronto parlamentare andranno ricercate soluzioni legislative che rafforzino poteri e strumenti nelle mani dei magistrati, per rendere ancora più forte la loro azione".

"Anche per questa ragione Fratelli d'Italia ha intenzione di presentare un disegno di legge proprio per dimostrare che lo Stato su questo tema non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. L'ergastolo ostativo è stato l'architrave della lotta alla mafia e deve continuare ad esserlo, FdI è contraria a colpi di spugna e mi auguro che in questa battaglia l'appello lanciato da Giorgia Meloni sia raccolto e sostenuto con convinzione”.