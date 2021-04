Vitalizi: Giro (Fi), 'da Grasso intervista piena di strafalcioni giuridici'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "L'intervista resa dall'ex presidente Pietro Grasso sulla sentenza Caliendo che restituisce il vitalizio a Roberto Formigoni e conseguentemente anche a Ottaviano Del Turco è piena di strafalcioni giuridici". Lo scrive in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

"L'organo giurisdizionale di primo grado, la Commissione Contenziosa del Senato, può e deve intervenire, se interpellato in giudizio dal ricorrente, sui profili di legittimità così come prevede il Regolamento del Senato, di rango costituzionale, al suo art. 72 comma 1, per i dipendenti, e poi esteso con delibera del 2005 a tutti i parlamentari. "

Inoltre, "le sentenze assunte con effetti 'erga omnes', e quindi oltre le aspettative rivendicate dal soggetto che ha promosso il ricorso, su delibere votate dal Consiglio di Presidenza, sono innumerevoli anche nella legislatura precedente, con Grasso Presidente. Bizzarro e grave che costui non lo ricordi, forse obnubilato dalla sua ‘vis ideologica' contro i vitalizi".