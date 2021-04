18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Dove metti la riforma della giustizia? In alto e non per problemi personali perchè io non ho fatto nulla, ma per 5 milioni di italiani che aspettano giustizia, soprattutto quella amministrativa e tributaria: aspettare anni per una sentenza è indegno". Lo dice Matteo Salvini al Tg5.