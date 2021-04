Mostre: dal 15 luglio personale di Maurizio Cattelan al Pirelli HangarBicocca

19 aprile 2021 a

a

a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Una mostra personale di Maurizio Cattelan, "Breath Ghosts Blind", sarà inaugurata dal 15 luglio al Pirelli HangarBicocca di Milano. Il progetto espositivo, concepito appositamente per gli spazi dell'istituzione milanese, sarà aperto al pubblico fino al 20 febbraio 2022: attraverso una rappresentazione simbolica del ciclo della vita, mostrerà "una visione della storia collettiva e personale sempre in bilico tra speranza e fallimento, materia e spirito, verità e finzione", spiega una nota.

Lo spazio museale, attualmente chiuso al pubblico, riaprirà non appena le norme anti-Covid lo consentiranno. A cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí, la mostra personale di Cattelan coniuga una riconfigurazione di un lavoro storico con opere inedite che per la prima volta vengono presentate negli spazi delle Navate di Pirelli HangarBicocca, trasformandoli in un monumento fuori dal tempo.

Nel corso della sua trentennale carriera artistica, Cattelan (Padova, 1960) ha messo in scena azioni considerate spesso provocatorie e irriverenti. Le sue opere sottolineano i paradossi della società e riflettono su scenari politici e culturali. La mostra “Breath Ghosts Blind” rappresenta il culmine di un progetto a cui l'artista lavora da tempo e celebra il suo ritorno a Milano a distanza di oltre dieci anni. Nella città che è stata già protagonista di alcuni dei suoi più significativi interventi – da Untitled (2004), la controversa installazione in Piazza XXIV Maggio, alla monumentale scultura pubblica L.O.V.E (2010) – l'esposizione è un seguito delle visionarie riflessioni di Cattelan attorno agli aspetti più disorientanti del quotidiano.