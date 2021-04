Covid: Boris Johnson cancella viaggio in India la prossima settimana**

19 aprile 2021 a

a

a

Londra, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) - Il Premier britannico Boris Johnson ha cancellato il viaggio a Nuova Delhi in programma la prossima settimana "a causa della situazione" dell'epidemia di covid, ovvero dell'aumento del numero dei contagi in India. In un comunicato congiunto dei governi di Gran Bretagna e Cina, si precisa che Johnson e il Premier indiano Narendra Modi "parleranno più avanti questo mese per concordare e lanciare il loro ambizioso piano per la futura partnership fra Gran Bretagna e India". "Rimarranno in contatto regolare oltre a questo e aspettano un incontro di persona entro quest'anno", si conclude.