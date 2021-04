Banche: revisione Bce dei modelli rivela più rischi del previsto, -70 punti Cet1**

19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Nei bilanci delle banche europee ci sono più attività a rischio di quanto gli stessi istituti pensassero di avere. Lo rivela una analisi condotta dalla Bce sui modelli interni che 65 grandi banche utilizzano per calcolare le attività ponderate per il rischio (Rwa), in cui è stato esaminato il rispetto delle regole e l'adozione coerente degli stessi modelli. Alla fine della verifica, la Banca Centrale Europea ha inviato oltre 5 mila segnalazioni mentre la revisione ha portato a un aumento di 275 miliardi di euro delle Rwa, pari a un aumento del 12%. E, spiega l'Eurotower in una nota, dal momento che la verifica evidenziato che le banche avevano assunto più rischi di quanto stimato in precedenza, il Common Equity Tier 1 ratio degli istituti considerati è diminuito in media di circa 70 punti base nel periodo 2018-2021.