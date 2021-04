19 aprile 2021 a

a

a

Berlino, 19 apr. (Adnkronos) - La co presidente dei Verdi tedeschi Annalena Baerbock è stata nominata dal Partito candidata cancelliere. E' la prima volta che i Verdi, ora al secondo posto nei sondaggi in vista delle elezioni di settembre, con il 20 per cento dei possibili voti, nominano un candidato Premier.