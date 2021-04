19 aprile 2021 a

(19 aprile 2021) - Rubrica Speakers' Corner

Live Venerdì 23 aprile 2021 ore 14:30 sui canali Facebook e YouTube di CSB

Milano, 19 aprile 2021 - Venerdì 23 Aprile 2021, in diretta web alle ore 14:30, torna la Rubrica Speaker Corner del Centro Studi Borgogna con un appuntamento dal titolo: “Le conseguenze della Pandemia in atto sull'operatività della SIM”.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà Antonello Sanna, Amministratore Delegato di SCM SIM S.p.A. Durante l'incontro si parlerà di business e finanza - con particolare riferimento al settore della intermediazione mobiliare - e di come il COVID abbia impattato sulla operatività delle SIM. L'evento sarà anche l'occasione per soffermarsi sulla rilevanza del ruolo dell'intermediario finanziario come figura necessaria per guidare il consumatore in un settore assai tecnico e pieno di insidie. Da un'analisi dell'attuale contesto storico emerge, infatti, un aumento esponenziale di utenti che si registrano alle piattaforme di broker online fenomeno che ha incrementato il rischio di esposizione del trader rispetto a condotte illecite fra le quali, in primis, le truffe finanziarie. Durante l'incontro del 23 aprile ci si soffermerà su questi e altri temi cercando di sottolineare la centralità che, specialmente in questo particolare contesto storico, assume il ruolo dell'intermediario mobiliare come figura necessaria ad assistere il consumatore che – se non correttamente assistito e guidato - diviene sempre più vulnerabile. Questi sono soltanto alcuni dei temi che verranno analizzati durante lo Speakers' Corner organizzato dal Centro Studi Borgogna.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

