Open Arms: Rita Dalla Chiesa, 'sentenza politica vergognosa, giustizia è altra cosa'**

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti di uffici è "una sentenza politica, vergognosa". A dirlo è Rita Dalla Chiesa che commenta così un post del leader della Lega Matteo Salvini in cui parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. "La giustizia è un'altra cosa", dice Rita Dalla Chiesa. Una frase che è stata applaudita da tanti ma anche criticata. Qualcuno ha anche citato il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra nel 1982. Che lei minaccia di denunciare. In un altro post Rita Dalla Chiesa scrive, sempre a difesa di Salvini: "In quell'aula bunker, dietro quelle sbarre, ho visto i peggiori assassini, i più feroci mafiosi... Mi spiace molto vedere Salvini lì. Dove sono quelli che erano al governo con te?".