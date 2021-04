Lombardia: Pizzul (Pd), 'passaggio Baffi a Fdi non sorprende, ma lascia perplessi'

19 aprile 2021 a

a

a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Il passaggio di Patrizia Baffi, eletta nel 2018 in Consiglio regionale nelle liste del Pd e poi transitata nel gruppo misto in quota Italia Viva, al gruppo consiliare di Fratelli d'Italia non sorprende, ma lascia perplessi". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commentando l'adesione della consigliera Patrizia Baffi a Fratelli d'Italia.

"Nulla da dire sulle scelte personali, che sarà la diretta interessata a motivare e a sostenere sul proprio territorio -sottolinea Pizzul- ma è paradossale che, mentre Fontana e la sua giunta sono sempre più deboli di fronte al giudizio dei lombardi, la sua maggioranza in Consiglio regionale acquisisca addirittura un nuovo elemento".

"I rapporti numerici tra maggioranza e opposizione in Consiglio -osserva l'esponente dem- si fanno così ancora più sbilanciati e non credo che questo fotografi una realtà che vede la giunta Fontana in difficoltà nel fornire risposte credibili ai cittadini e in continuo calo di consensi. Non sarà certo un artificioso rafforzamento della maggioranza consiliare a far cambiare il giudizio dei lombardi sull'attuale amministrazione e su chi la sostiene".