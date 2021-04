Tennis: Cozzoli, 'per Internazionali Bnl possiamo ospitare più di 1.000 spettatori'

19 aprile 2021 a

a

a

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo un sistema già rodato. A settembre abbiamo organizzato gli Internazionali Bnl che è stato l'unico grande torneo senza casi covid nei 10 giorni di partite. In attesa delle decisioni istituzionali noi siamo già in gradi di ospitare più di mille spettatori a impianto". Lo dice il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in merito alla presenza del pubblico in occasione degli Internazionali Bnl d'Italia in programma dal 9 al 16 maggio.