Milano: sorpreso a spacciare droga in auto, arrestato

Milano, 19 apr.(Adnkronos) - E' stato sorpreso in auto mentre vendeva droga a un 41enne e per questo è stato arrestato. E' accaduto a Milano a un 38enne di origine moldava.

L'uomo, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di droga, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile lo scorso sabato sera, mentre era a bordo di un'auto ferma in sosta lungo viale Monza; poco dopo è sopraggiunta una seconda vettura dalla quale è sceso un uomo che prima ha prelevato del denaro da uno sportello bancomat poco distante, poi è salito a bordo dell'auto che lo attendeva. A quel punto i due sono stati bloccati e sottoposti a controllo. Il 38enne è stato trovato in possesso di un portamonete contenente 39 involucri di cocaina per circa 32 grammi e 1.125 euro in contanti. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione dove, all'interno di una cassaforte, sono stati trovati e sequestrati 10 mila euro in contanti.

Per lui sono scattate le manette; l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di droga.