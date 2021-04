19 aprile 2021 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social.