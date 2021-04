19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "A me piacerebbe che dentro il Movimento 5 Stelle qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social.

"E non perchè io debba condannare il figlio di Beppe Grillo, non sta a me farlo, io sono garantista con tutti anche verso di lui, per me vale la presunzione di innocenza anche per il figlio di Beppe Grillo".