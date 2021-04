Turismo: da Regione Lombardia altri 8 mln a bando per strutture ricettive

19 aprile 2021 a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - La Regione Lombardia stanzia altri 8 milioni di euro a sostegno del turismo. "Gli operatori lombardi dimostrano di credere nella ripresa e la Regione ha deciso concretamente di sostenerli: aumentiamo di 8 milioni le risorse a disposizione del bando 'Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta', che arriva così a un totale di 25 milioni", spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commenta la delibera di Regione Lombardia che incrementa a 25 milioni il bando che prevedeva, inizialmente, uno stanziamento di 17 milioni per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta. "In tal modo, allarghiamo la platea dei beneficiari che, con coraggio e determinazione, hanno deciso di investire sul futuro delle loro attività".

"La risposta dai lombardi - spiega Magoni - è stata incredibile: sono arrivate infatti oltre 300 domande. Si tratta di un segnale importantissimo di grande fiducia e di voglia di ripartire con entusiasmo. In un momento di forte crisi, dove migliaia di operatori del turismo sono sull'orlo del fallimento, imprenditori e famiglie decidono di investire nel futuro".

Dopo la crisi, ha continuato, "dobbiamo farci trovare pronti. Ecco perché sostengo con convinzione chi vuole investire nella qualità dell'accoglienza, offrendo ai turisti servizi innovativi ed un'attrattività sempre più all'avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di ogni visitatore. Perciò ho deciso di incentivare chi voleva rilanciare la propria attività, sostenendo le riqualificazioni con un contributo a fondo perduto pari fino al 50% dell'investimento, per un massimo di 200mila euro".