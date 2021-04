Superlega: Aic, 'serve un accordo per tutelare il sistema'**

19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - L'Associazione Italiana Calciatori "prende atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell'ambito del Progetto della Super League europea. In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica, il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei campionati nazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati", spiega il sindacato calciatori.

L'Aic "non nasconde, inoltre, la seria preoccupazione per le eventuali conseguenze disciplinari e sportive che potrebbero derivare in capo ai calciatori, loro malgrado coinvolti dalle scelte dei Club di appartenenza. Ci impegneremo in ogni sede, insieme ai nostri colleghi dei sindacati europei e alla Fifpro, per garantire che ogni decisione in merito sia assunta all'esito di processi decisionali equilibrati e condivisi tra tutte le parti coinvolte", conclude Aic.