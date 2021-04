19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "abbiamo chiesto che tutte le risorse del prossimo scostamento di bilancio vadano solo e unicamente sulla salvaguardia del nostro tessuto produttivo, che non si buttino soldi su cose stupide come il cashback come avvenuto in questi mesi". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo l'incontro col presidente del Consiglio.