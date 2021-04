Covid: Fontana, 'spostare coprifuoco? Guardiamo a evoluzione contagi'

20 aprile 2021 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Spostare il coprifuoco non è così urgente per il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Io credo che si debba fare tutto con la gradualità e buon senso che il Governo ha voluto adottare. Il coprifuoco è una di quelle misure che dovrà tener conto dell'evoluzione della situazione, del miglioramento dei numeri". In questo momento, però, "mi sembra più prioritario - dice intervistato a Sky Tg 24 - pensare alle attività commerciali che devono ricominciare a lavorare". E ancora: "Io sono d'accordo sul valutare di giorno in giorno l'evoluzione dei numeri. Ad ogni modo, siamo vicini a una resa finale, a una scelta definitiva" sul coprifuoco.