Antonella Pasetto, Forza Finanziaria: il Bestseller su come gestire il proprio denaro

20 aprile 2021

a

a

(20 aprile 2021)

Milano, 20 Aprile 2021 – Secondo uno studio condotto dal neuroscienziato Jack Lewis, nonostante le donne europee avvertano maggiormente lo stress rispetto alla propria controparte maschile, il 59% di esse si sente più indipendente finanziariamente e meno stressate dai problemi economici. Un dato questo assolutamente rilevante soprattutto nel periodo di difficoltà economica in cui stiamo vivendo.

Per tutte quelle donne che stanno vivendo mesi difficili a causa dell'emergenza pandemica e che nutrono il desiderio di andare alla ricerca della propria libertà finanziaria, esce oggi il libro di Antonella Pasetto “FORZA FINANZIARIA. Come Diventare Una Donna Forte Imparando A Gestire I Tuoi Soldi Attraverso La Tua Consapevolezza Economica” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di imparare a gestire al meglio il proprio denaro sulla base dei propri obiettivi personali.

“Il mio libro è un manuale pensato al femminile e finalizzato a mettere ogni donna nella condizione di approfondire il significato che viene dato al denaro, così da trasformarlo in fonte di forza e di autostima personale” afferma Antonella Pasetto, autrice del libro “Una volta che una donna è in grado di liberarsi delle convinzioni assorbite nel passato, è lì che può davvero capire quali sono i valori e obiettivi futuri che intende perseguire, così da mettere in moto azioni specifiche capaci di renderli reali”.

Secondo Antonella Pasetto, il primo passo da fare per iniziare questo percorso di crescita personale e finanziaria consiste nel capire qual è il proprio punto di partenza. In questo contesto, capire il modo in cui siamo soliti gestire il nostro denaro nella quotidianità è fondamentale per guardare al proprio futuro finanziario con positività. Come spiega la stessa autrice, ognuno di noi ha una propria consapevolezza economica che va assolutamente valorizzata così da migliorare il proprio rapporto col denaro.

“Spesso per una donna parlare di questioni legate al denaro è qualcosa di insidioso che porta ad un senso di ansia e di timore. La paura rallenta il raggiungimento dei risultati e solo lavorando sulla propria gestione emotiva, con un approccio pensato e testato espressamente sulle donne, si supera” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Quello dell'autrice è un percorso individuale che si focalizza innanzitutto sul rapporto che abbiamo con il denaro. Solo dopo aver capito questo passaggio è possibile guardare ad esso come una fonte di forza e non di debolezza”.

“Ho sempre avuto in mente l'idea di scrivere un libro su questo argomento ma ammetto che non avevo idea di come fare” conclude l'autrice. “Bruno Editore è stato il giusto partner per affrontare questa nuova sfida editoriale, affiancandomi nel corso di tutto l'iter, dalla stesura del manoscritto fino alla sua pubblicazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Antonella Pasetto dopo gli studi di Economia ha lavorato per parecchi anni in un grande gruppo bancario, ricoprendo diversi ruoli, fra cui quello di formatrice. Allo stesso tempo, la sua passione per la crescita personale l'ha spinta a formarsi con alcuni dei migliori coach italiani ed internazionali, fra cui Robert Dilts, Robert G. Allen, Roberto Re, Vishen Lakhiani e Alfio Bardolla. Proprio dall'Alfio Bardolla Trading Group Antonella è stata selezionata e formata come coach di trading, grazie al suo spiccato interesse e talento per la formazione, oltre che per il tema della crescita finanziaria. Grandissima lettrice di saggi di autori internazionali, ha approfondito e continua ad approfondire il tema della stretta relazione tra crescita personale e crescita finanziaria. Il suo motto? Impara a gestire l'energia del denaro: imparerai a gestire al meglio le sfide della vita.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la